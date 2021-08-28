أمن وقضاء
28 آب 2021 - 14:17
28/08/2021 14:17:30
إصابة عناصر أمنية بجروح أثناء مطاردتهم سجناء فارين قرب مخفر ضهر البيدر
إصابة عناصر أمنية بجروح أثناء مطاردتهم سجناء فارين قرب مخفر ضهر البيدر
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LBCI News Lebanon
أصيب عدد من عناصر القوى الأمنية بجروح ورضوض مختلفة خلال مطاردتهم السجناء الفارين في الاحراج المجاورة لمخفر ضهر البيدر، بحسب الوكالة الوطنية للاعلام.
ويعمل عناصر الدفاع المدني على نقلهم الى المستشفيات للمعالجة.
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