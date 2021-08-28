إصابة عناصر أمنية بجروح أثناء مطاردتهم سجناء فارين قرب مخفر ضهر البيدر

أصيب عدد من عناصر القوى الأمنية بجروح ورضوض مختلفة خلال مطاردتهم السجناء الفارين في الاحراج المجاورة لمخفر ضهر البيدر، بحسب الوكالة الوطنية للاعلام.ويعمل عناصر الدفاع المدني على نقلهم الى المستشفيات للمعالجة.