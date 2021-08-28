أمن وقضاء
28 آب 2021 - 14:17
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إصابة عناصر أمنية بجروح أثناء مطاردتهم سجناء فارين قرب مخفر ضهر البيدر

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إصابة عناصر أمنية بجروح أثناء مطاردتهم سجناء فارين قرب مخفر ضهر البيدر
Lebanon News
أصيب عدد من عناصر القوى الأمنية بجروح ورضوض مختلفة خلال مطاردتهم السجناء الفارين في الاحراج المجاورة لمخفر ضهر البيدر، بحسب الوكالة الوطنية للاعلام.

ويعمل عناصر الدفاع المدني على نقلهم الى المستشفيات للمعالجة.
 
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