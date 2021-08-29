القاضي علي ابراهيم يكشف عبر الـLBCI توقيف نقيب الصيادلة السابق أمس... وهذا ما قاله عن مخزون المستودعات

القاضي علي ابراهيم يكشف عبر للـLBCI توقيف نقيب الصيادلة السابق أمس

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LBCI News Lebanon

أكد النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم أنه واضح بالتدابير التي اتخذها، كاشفاً أنه "جرى فتح كل المستودعات وبيع مخزونها الى الصيدليات بالسعر المدعوم كما جرى بيع أمس الأول من مستودع واحد أدوية بقيمة مليارين و500 ألف ليرة لبنانية".



كما كشف ابراهيم في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI أنه "قام بتوقيف نقيب الصيادلة السابق ربيع حسونة أمس وتم ترك زوجته رهن التحقيق". وقال إن "كل شيء يتعلق بالاحتكار يخص النيابة العامة المالية".

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