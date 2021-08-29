أمن وقضاء
29 آب 2021 - 06:23
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شبان من بلدة عنقون قطعوا الطريق العام التي تربط بلدتهم بمغدوشة (فيديو وصور)

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شبان من بلدة عنقون قطعوا الطريق العام التي تربط بلدتهم بمغدوشة (فيديو وصور)
Lebanon News
عمد شبان من بلدة عنقون على قطع الطريق العام الذي تربط بلدتهم بمغدوشة.

وقاموا باحراق عدد من الاحراش.
 
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