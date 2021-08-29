أمن وقضاء
29 آب 2021 - 06:23
29/08/2021 06:23:50
شبان من بلدة عنقون قطعوا الطريق العام التي تربط بلدتهم بمغدوشة (فيديو وصور)
شبان من بلدة عنقون قطعوا الطريق العام الذي تربط بلدتهم بمغدوشة
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LBCI News Lebanon
عمد شبان من بلدة عنقون على قطع الطريق العام الذي تربط بلدتهم بمغدوشة.
وقاموا باحراق عدد من الاحراش.
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