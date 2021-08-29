أمن وقضاء 29 آب 2021 - 06:23 29/08/2021 06:23:50 شبان من بلدة عنقون قطعوا الطريق العام التي تربط بلدتهم بمغدوشة (فيديو وصور)

شبان من بلدة عنقون قطعوا الطريق العام الذي تربط بلدتهم بمغدوشة

Lebanon, news ,lbci ,أخبار مغدوشة, قطع طريق,بلدة عنقون,شبان من بلدة عنقون قطعوا الطريق العام الذي تربط بلدتهم بمغدوشة

LBCI News Lebanon

عمد شبان من بلدة عنقون على قطع الطريق العام الذي تربط بلدتهم بمغدوشة.



وقاموا باحراق عدد من الاحراش. الإعلان



الإعلان