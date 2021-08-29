سبحة عمليات الدهم لمستودعات الادوية كرّت في أكثر من منطقة... فماذا عن التوقيفات والتحقيقات؟

في وقت يجول المواطن اللبناني السند والهند للحصول على حبة دواء تخفف ولو بعضا من وجعه، كرّت سبحة عمليات الدهم لمستودعات الادوية في أكثر من منطقة.فماذا عن التوقيفات والتحقيقات؟