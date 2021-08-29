أمن وقضاء
29 آب 2021 - 06:12
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سبحة عمليات الدهم لمستودعات الادوية كرّت في أكثر من منطقة... فماذا عن التوقيفات والتحقيقات؟

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Lebanon News
في وقت يجول المواطن اللبناني السند والهند للحصول على حبة دواء تخفف ولو بعضا من وجعه، كرّت سبحة عمليات الدهم لمستودعات الادوية في أكثر من منطقة.

فماذا عن التوقيفات والتحقيقات؟
 
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