أمن وقضاء
29 آب 2021 - 06:12
29/08/2021 06:12:59
سبحة عمليات الدهم لمستودعات الادوية كرّت في أكثر من منطقة... فماذا عن التوقيفات والتحقيقات؟
اليكم التفاصيل...
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LBCI News Lebanon
في وقت يجول المواطن اللبناني السند والهند للحصول على حبة دواء تخفف ولو بعضا من وجعه، كرّت سبحة عمليات الدهم لمستودعات الادوية في أكثر من منطقة.
فماذا عن التوقيفات والتحقيقات؟
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