أمن وقضاء
27 تشرين الأول 2021 - 09:03
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مخابرات الجيش ختمت ملف جعجع وأصبح لدى النيابة العامة العسكرية

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مخابرات الجيش ختمت ملف جعجع وأصبح لدى النيابة العامة العسكرية
Lebanon News
علمت الـLBCI أن ملف رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع خُتم لدى مخابرات الجيش وأصبح لدى النيابة العامة العسكرية من دون اصدار مذكرة احضار أو بلاغ بحث وتحر.

وستستكمل النيابة العامة العسكرية الاجراءات القانونية وفق معطيات الملف.
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