مخابرات الجيش ختمت ملف جعجع وأصبح لدى النيابة العامة العسكرية

مخابرات الجيش ختمت ملف جعجع...

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LBCI News Lebanon

علمت الـLBCI أن ملف رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع خُتم لدى مخابرات الجيش وأصبح لدى النيابة العامة العسكرية من دون اصدار مذكرة احضار أو بلاغ بحث وتحر.



وستستكمل النيابة العامة العسكرية الاجراءات القانونية وفق معطيات الملف.