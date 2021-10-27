قطع مدخل حي الواد في بعلبك إحتجاجًا على انقطاع الكهرباء والمياه

قطع محتجون من حي الواد الطريق الرئيسية المؤدية إلى أسواق بعلبك على مسلك واحد بالإطارات المشتعلة لجهة مدخل الحي، إحتجاجًا على انقطاع التيار الكهربائي ومياه الشفة منذ حوالي الأسبوع وإهمال مطالب سكان الحي الخدماتية، بحسب الوكالة الوطنية.