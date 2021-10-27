أمن وقضاء
27 تشرين الأول 2021 - 09:23
27/10/2021 09:23:51
قطع مدخل حي الواد في بعلبك إحتجاجًا على انقطاع الكهرباء والمياه
قطع مدخل حي الواد في بعلبك إحتجاجًا على انقطاع الكهرباء والمياه
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LBCI News Lebanon
قطع محتجون من حي الواد الطريق الرئيسية المؤدية إلى أسواق بعلبك على مسلك واحد بالإطارات المشتعلة لجهة مدخل الحي، إحتجاجًا على انقطاع التيار الكهربائي ومياه الشفة منذ حوالي الأسبوع وإهمال مطالب سكان الحي الخدماتية، بحسب الوكالة الوطنية.
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