توقيف أحد أفراد عصابة لسرقة السيارات في صيدا

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نتيجة الإستقصاءات والتحريات المستمرة لملاحقة عصابات سرقة السيارات وتوقيف أفرادها، تمكنت عناصر مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية في وحدة الشرطة القضائية من تحديد هوية ومكان تواجد أحد أفراد عصابة تستهدف السيارات حديثة الصنع في عملياتها، ويدعى:-هـ. ح. (من مواليد عام 1993، فلسطيني) بحقه 3 بلاغات بحث وتحر بجرم تأليف عصابة لسرقة السيارات.وبتاريخ 19-10-2021، نفذت قوة من المكتب كمينًا محكمًا في محلة الكورنيش البحري - صيدا، تمكنت خلاله من توقيف المشتبه به.بالتحقيق معه، إعترف بسرقة 7 سيارات من نوعي "کيا" و"هيونداي"من مناطق في محافظتي بيروت وجبل لبنان، وتهريبها إلى سوريا لقاء مبالغ مالية، لصالح شخص مطلوب للقضاء، يدعى: (ب. ط. من مواليد عام 1994، لبناني)، وذلك بالإشتراك مع آخرين.والتحقيق مستمر بإشراف القضاء المختص.