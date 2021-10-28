الجيش الإسرائيلي يطلق النار في الهواء باتجاه مزارعين بالقرب من السياج التقني

أطلق الجيش الإسرائيلي عددا من الطلقات النارية في الهواء في اتجاه مزارعيَن لبنانيين كانا يقومان بأعمال زراعية بالقرب من السياج التقني الفاصل، في محلة كروم الشراقي خراج بلدة ميس الجبل، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للاعلام.