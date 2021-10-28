أمن وقضاء
28 تشرين الأول 2021 - 05:32
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الجيش الإسرائيلي يطلق النار في الهواء باتجاه مزارعين بالقرب من السياج التقني

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الجيش الإسرائيلي يطلق النار في الهواء باتجاه مزارعين بالقرب من السياج التقني
Lebanon News
أطلق الجيش الإسرائيلي عددا من الطلقات النارية في الهواء في اتجاه مزارعيَن لبنانيين كانا يقومان بأعمال زراعية بالقرب من السياج التقني الفاصل، في محلة كروم الشراقي خراج بلدة ميس الجبل، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للاعلام.
 
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