أمن وقضاء
28 تشرين الأول 2021 - 08:16
28/10/2021 08:16:23
البيطار يعلق جلسة استماع لدياب ودعوى رد من زعيتر برزت... ماذا في التفاصيل؟
ما هي آخر المستجدات؟
Lebanon, news ,lbci ,أخبار انفجار المرفأ, دعاوى الرد والمخاصمة , العدلية ,البيطار ,ما هي آخر المستجدات؟
LBCI News Lebanon
سياسة إغراء العدلية بدعاوى الرد والمخاصمة من قبل الوزراء المدعى عليهم في قضية انفجار مرفأ بيروت لا تزال مستمرة.
ماذا في التفاصيل؟
الإعلان
الإعلان
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
البيطار
العدلية
دعاوى الرد والمخاصمة
انفجار المرفأ
إقرأ أيضاً