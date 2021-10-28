البيطار يعلق جلسة استماع لدياب ودعوى رد من زعيتر برزت... ماذا في التفاصيل؟

ما هي آخر المستجدات؟

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LBCI News Lebanon

سياسة إغراء العدلية بدعاوى الرد والمخاصمة من قبل الوزراء المدعى عليهم في قضية انفجار مرفأ بيروت لا تزال مستمرة.



ماذا في التفاصيل؟