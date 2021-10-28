فلبينية غادرت منزل زوجها مصطحبةً معها طفلتها الرضيعة... وقوى الامن تعمم صورتها

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عمّمت المديرية العامة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة: ماي غنغاني دابالوس May Gangani Dabalus (من مواليد عام 1990، فلبينية الجنسية) التي غادرت بتاريخ 16-10-2021 منزلها الزوجي الكائن في بلدة أمهز - بعلبك إلى جهة مجهولة، ولم تعد لغاية تاريخه، مصطحبةً معها طفلتها الرضيعة: ندى توفيق راشد (من مواليد عام 2020، لبنانية).وطلبت "ممَّن شاهدهما ولديه أي معلومات عنهما أو عن مكانهما، الاتصال بمخفر اللبوة في وحدة الدرك الاقليمي على الرقم: 230273-28، للإدلاء بما لديه من معلومات".