أمن وقضاء
28 تشرين الأول 2021 - 08:52
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فلبينية غادرت منزل زوجها مصطحبةً معها طفلتها الرضيعة... وقوى الامن تعمم صورتها

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فلبينية غادرت منزل زوجها مصطحبةً معها طفلتها الرضيعة... وقوى الامن تعمم صورتها
Lebanon News
عمّمت المديرية العامة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة: ماي غنغاني دابالوس May Gangani Dabalus (من مواليد عام 1990، فلبينية الجنسية) التي غادرت بتاريخ 16-10-2021 منزلها الزوجي الكائن في بلدة أمهز - بعلبك إلى جهة مجهولة، ولم تعد لغاية تاريخه، مصطحبةً معها طفلتها الرضيعة: ندى توفيق راشد (من مواليد عام 2020، لبنانية).
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وطلبت "ممَّن شاهدهما ولديه أي معلومات عنهما أو عن مكانهما، الاتصال بمخفر اللبوة في وحدة الدرك الاقليمي على الرقم: 230273-28، للإدلاء بما لديه من معلومات".
 
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