أمن وقضاء
13 كانون الأول 2021 - 10:54
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مروج مخدرات في قبضة مفرزة استقصاء الجنوب (صورة)

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مروج مخدرات في قبضة مفرزة استقصاء الجنوب (صورة)
Lebanon News
توافرت معلومات لدى مفرزة استقصاء الجنوب في وحدة الدّرك الإقليمي، حول تنقّل ع. ع. (من مواليد عام 1994، لبناني) ما بين محافظتي بيروت والبقاع وبحوزته موادّ مخدّرة مستخدمًا طريق النبطية - مرجعيون، بطريقة مثيرة للشُبُهات.

ومن خلال الاستقصاءات والتحريات تبيّن أنّه يقوم بنقل المخدّرات من البقاع لترويجها. وبتاريخ 18-11-2021، نصبت له دورية من المفرزة كمينًا محكمًا في محلّة "دوّار كفررمّان"، حيث تمكّنت من توقيفه على متن سيّارة نوع "ب. أم" لون أسود تحمل لوحة مزوّرة، وضبطت بحوزته كميّة من مادّة الكوكايين معدّة للترويج، بحسب ما أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بيان.
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وقد أودع الموقوف والسيّارة والمضبوطات القطعة المعنية، لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، بناءً على إشارة القضاء المختص.
 
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