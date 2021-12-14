أمن وقضاء
14 كانون الأول 2021 - 08:28
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النيابة العامة التمييزية احالت مذكرة توقيف علي حسن خليل على الاجهزة الامنية

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النيابة العامة التمييزية احالت مذكرة توقيف علي حسن خليل على الاجهزة الامنية
Lebanon News

علمت الـLBCI أن النيابة العامة التمييزية احالت على الاجهزة الامنية مذكرة توقيف النائب علي حسن خليل للتنفيذ خارج دورة الانعقاد العادي.
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