أمن وقضاء 14 كانون الأول 2021 - 08:28 14/12/2021 08:28:03 النيابة العامة التمييزية احالت مذكرة توقيف علي حسن خليل على الاجهزة الامنية

النيابة العامة التمييزية احالت مذكرة توقيف علي حسن خليل على الاجهزة الامنية

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LBCI News Lebanon

علمت الـLBCI أن النيابة العامة التمييزية احالت على الاجهزة الامنية مذكرة توقيف النائب علي حسن خليل للتنفيذ خارج دورة الانعقاد العادي.

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