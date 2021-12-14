محاولة سرقة لبنك بيبلوس في الزلقا

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LBCI News Lebanon

تحدثت مصادر أمنية للـLBCI عن محاولة سرقة لبنك بيبلوس في الزلقا، موضحةً أنه مع اطلاق جرس الانذار أطلق المسلحون النار ما أدى الى اصابة موظف اصابة طفيفة ولم يتمكنوا من سرقة أي مبلغ.



وفي المقابل، أكّدت مصادر أمنية أن لا معلومات عن محاولة سطو على فرع لفرنسبنك.

وفي اطار متابعة عملية السطو في الزلقا ذكرت مصادر امنية ان العصابة نفسها التي نفذت العملية توجهت بعد ذلك الى محل للهواتف في المكلس حيث اقدمت على سرقة عددا من الهواتف الخليوية وغادر المنفّذان بعد ذلك باتجاه الحدت على متن دراجة نارية. ومنذ وقوع الحادثة، ينفذ عناصر من امن الدولة انتشارا كثيفا في الغبيري وجوارها في اطار عملية الرصد الى حين توقيف المطلوبين.