أمن وقضاء
14 كانون الأول 2021 - 11:07
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تدابير سير عند مدخل نفق فينيسيا على المسلك الشرقي

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تدابير سير عند مدخل نفق فينيسيا على المسلك الشرقي
Lebanon News
بدأت بلدية بيروت بإصلاح مصفاة مياه الأمطار الكائنة عند مدخل نفق فينيسيا على المسلك الشرقي للسير القادم من جسر فؤاد شهاب باتجاه عين المريسة اعتباراً من اليوم تاريخ 14/12/2021، ولحين الانتهاء.

وستؤدّي هذه الأعمال إلى تضييق المسلك المذكور، من دون منع المرور عليه، بحسب ما أفادت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة.
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لذلك، طلبت المديرية العامة من المواطنين أخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان، تسهيلاً لحركة المرور، ومنعاً للازدحام.  
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