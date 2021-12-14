تدابير سير عند مدخل نفق فينيسيا على المسلك الشرقي

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بدأت بلدية بيروت بإصلاح مصفاة مياه الأمطار الكائنة عند مدخل نفق فينيسيا على المسلك الشرقي للسير القادم من جسر فؤاد شهاب باتجاه عين المريسة اعتباراً من اليوم تاريخ 14/12/2021، ولحين الانتهاء.وستؤدّي هذه الأعمال إلى تضييق المسلك المذكور، من دون منع المرور عليه، بحسب ما أفادت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة.لذلك، طلبت المديرية العامة من المواطنين أخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان، تسهيلاً لحركة المرور، ومنعاً للازدحام.