أمن وقضاء
14 كانون الأول 2021 - 14:39
14/12/2021 14:39:00
مسلسل السرقات عاد الى الواجهة في وضح النهار
مسلسل السرقات عاد الى الواجهة في وضح النهار
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LBCI News Lebanon
عاد مسلسل السرقات في لبنان الى الواجهة في وضح النهار.
فقد تعرض بنك بيبلوس في الزلقا لمحاولة سرقة اليوم. فماذا في تفاصيل ما حدث؟
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