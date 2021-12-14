مسلسل السرقات عاد الى الواجهة في وضح النهار

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LBCI News Lebanon

عاد مسلسل السرقات في لبنان الى الواجهة في وضح النهار.



فقد تعرض بنك بيبلوس في الزلقا لمحاولة سرقة اليوم. فماذا في تفاصيل ما حدث؟