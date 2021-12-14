أمن وقضاء
14 كانون الأول 2021 - 14:39
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مسلسل السرقات عاد الى الواجهة في وضح النهار

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Lebanon News
عاد مسلسل السرقات في لبنان الى الواجهة في وضح النهار. 

فقد تعرض بنك بيبلوس في الزلقا لمحاولة سرقة اليوم. فماذا في تفاصيل ما حدث؟
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