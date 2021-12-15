أمن وقضاء
15 كانون الأول 2021 - 03:11
15/12/2021 03:11:41
مجهول اطلق النار على حارس فندق في صور
مجهول اطلق النار على حارس فندق في صور
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LBCI News Lebanon
اطلق مجهول يستقل سيارة جيب اسود اللون بعيد منتصف ليل أمس النار من سلاح حربي باتجاه المدعو ع.ك وهو حارس ليلي في أحد الفنادق في منطقة الخراب في صور، وأصابه بطلقات عدة، ما استدعى نقله الى احد مستشفيات العاصمة لخطورة وضعه، بحسب الوطنية للاعلام.
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