مجهول اطلق النار على حارس فندق في صور

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LBCI News Lebanon

اطلق مجهول يستقل سيارة جيب اسود اللون بعيد منتصف ليل أمس النار من سلاح حربي باتجاه المدعو ع.ك وهو حارس ليلي في أحد الفنادق في منطقة الخراب في صور، وأصابه بطلقات عدة، ما استدعى نقله الى احد مستشفيات العاصمة لخطورة وضعه، بحسب الوطنية للاعلام.