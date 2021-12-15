أمن وقضاء
15 كانون الأول 2021 - 03:11
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مجهول اطلق النار على حارس فندق في صور

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مجهول اطلق النار على حارس فندق في صور
Lebanon News
 اطلق مجهول يستقل سيارة جيب اسود اللون بعيد منتصف ليل أمس  النار من سلاح حربي باتجاه المدعو ع.ك وهو حارس ليلي في أحد الفنادق في منطقة الخراب في صور، وأصابه بطلقات عدة، ما استدعى نقله الى احد مستشفيات العاصمة لخطورة وضعه، بحسب الوطنية للاعلام.
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