عملية دهم في عين بورضاي وتوقيف مطلوب

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LBCI News Lebanon

نفذ الجيش مداهمات في محلة عين بورضاي عند مدخل بعلبك، وأطلق النار في الهواء لتفريق مجموعات حاولت منعه من تنفيذ مهامه، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.



وتم توقيف ح. م. ومصادرة أدوات تستخدم في تزوير الوثائق.