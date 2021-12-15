أمن وقضاء
15 كانون الأول 2021 - 07:33
15/12/2021 07:33:10
عملية دهم في عين بورضاي وتوقيف مطلوب
عملية دهم في عين بورضاي وتوقيف مطلوب
Lebanon, news ,lbci ,أخبار توقيف, دهم,الجيش,عملية دهم في عين بورضاي وتوقيف مطلوب
LBCI News Lebanon
نفذ الجيش مداهمات في محلة عين بورضاي عند مدخل بعلبك، وأطلق النار في الهواء لتفريق مجموعات حاولت منعه من تنفيذ مهامه، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.
وتم توقيف ح. م. ومصادرة أدوات تستخدم في تزوير الوثائق.
الإعلان
الإعلان
آخر الأخبار
أخبار لبنان
أمن وقضاء
الجيش
دهم
توقيف
إقرأ أيضاً