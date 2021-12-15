أمن وقضاء
15 كانون الأول 2021 - 07:33
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عملية دهم في عين بورضاي وتوقيف مطلوب

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عملية دهم في عين بورضاي وتوقيف مطلوب
Lebanon News
نفذ الجيش مداهمات في محلة عين بورضاي عند مدخل بعلبك، وأطلق النار في الهواء لتفريق مجموعات حاولت منعه من تنفيذ مهامه، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.

وتم توقيف ح. م. ومصادرة أدوات تستخدم في تزوير الوثائق. 
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