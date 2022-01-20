أمن وقضاء
20 كانون الثاني 2022 - 03:43
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جريح بلغم أرضي عند الحدود اللبنانية السورية

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جريح بلغم أرضي عند الحدود اللبنانية السورية
Lebanon News
أدى انفجار لغم ارضي عند الحدود اللبنانية - السورية في محلة المجدل في منطقة وادي خالد، الى اصابة ح.ش الذي بترت ساقه، وتم نقله الى مستشفى "سيدة السلام" في القبيات، بحسب ما نقلت الوكالة الوطنية للإعلام.
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