أمن وقضاء
21 كانون الثاني 2022 - 07:34
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توقيف عصابة تنقل السيارات المسروقة إلى الهرمل

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توقيف عصابة تنقل السيارات المسروقة إلى الهرمل
Lebanon News
تم توقيف عصابة تقوم بنقل السيارات المسروقة من محافظة جبل لبنان الى بلدة الهرمل، وتضم كلّاً من:

 ح. ح. (مواليد عام 1983، لبناني)
 خ. خ. (مواليد عام 1984، لبناني)
 ع. خ. (مواليد عام 1985، لبناني)
 أ. ج. (مواليد عام 1988، سوري)

وضُبط بحوزة الأول سيارة رباعية الدّفع، تبيّن أنها مسروقة، خلال عملية التوقيف.
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وبالتّحقيق معهم، اعترفوا بما نُسب إليهم لجهة تشكيلهم عصابة لنقل السّيارات المسروقة من جبل لبنان الى الهرمل، وأنهم نفّذوا أكثر من 10 عملیات نقل لسيّارات مسروقة.

وأجري المقتضى القانوني بحقّهم، وأودعوا مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.
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