أمن وقضاء
21 كانون الثاني 2022 - 10:46
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توقيف 11 فتى خلال سرقة محتويات من داخل سوق الخضار في طرابلس

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توقيف 11 فتى خلال سرقة محتويات من داخل سوق الخضار في طرابلس
Lebanon News
ألقى عناصر اللواء 12 في الجيش ومخابرات الجيش وشرطة بلدية طرابلس، القبض على 11 فتى، وهم يسرقون محتويات متنوعة من داخل سوق الخضار الجديد في طرابلس، حيث دخلوا خلسة بعد قص السياج الحديدي، بحسب الوكالة الوطنية للاعلام.
 
وتم تسليم الموقوفين مع المضبوطات الى مخفر باب التبانة لإجراء المقتضى القانوني. 
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من جهته، طالب رئيس بلدية طرابلس رياض يمق بـ "ضرورة التوسع في التحقيق مع الفتية الموقوفين لمعرفة من المخطط الذي يديرهم ويوجههم"، لافتا الى انه "من المتوقع وجود عصابة منظمة تدير هؤلاء الأولاد ويجب كشفها وإلقاء القبض على كامل أفرادها، لان ذلك مرتبط بسرقات حدثت في السوق سابقا، وخلفت أضرارا كبيرة ماديا ومعنويا". 

وتمنى على الجهات المختصة "الاسراع في افتتاح السوق تداركا للسرقات المتكررة".
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