أمن وقضاء 21 كانون الثاني 2022 - 11:36 21/01/2022 11:36:25 مفتشو الاقتصاد جالوا بمؤازرة أمن الدولة على محال في الكورة وتنظيم محضري ضبط في حق مخالفين

مفتشو الاقتصاد جالوا بمؤازرة أمن الدولة على محال في الكورة وتنظيم محضري ضبط في حق مخالفين

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LBCI News Lebanon

جال مفتشون من وزارة الاقتصاد بمؤازرة دورية من المديرية العامة لامن الدولة على المحال و"السوبرماركت" في منطقة الكورة، لمراقبة الاسعار. وتم تنظيم محضري ضبط في حق صاحبي سوبرماركت مخالفين في منطقة ضهرالعين. الإعلان

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