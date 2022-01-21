أمن وقضاء
21 كانون الثاني 2022 - 11:36
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مفتشو الاقتصاد جالوا بمؤازرة أمن الدولة على محال في الكورة وتنظيم محضري ضبط في حق مخالفين

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مفتشو الاقتصاد جالوا بمؤازرة أمن الدولة على محال في الكورة وتنظيم محضري ضبط في حق مخالفين
Lebanon News
جال مفتشون من وزارة الاقتصاد بمؤازرة دورية من المديرية العامة لامن الدولة على المحال و"السوبرماركت" في منطقة الكورة، لمراقبة الاسعار. 
وتم تنظيم محضري ضبط في حق صاحبي سوبرماركت مخالفين في منطقة ضهرالعين.
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