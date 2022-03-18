مثول وليام نون وبيتر بو صعب امام التحقيق

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يمثل وليام نون وبيتر بو صعب امام التحقيق بعد استدعائهما من قبل مديرية أمن الدولة فرع جبل لبنان على خلفية ما حصل أمام منزل وزير العدل.وقبل دخوله قال نون: "نقوم بما هو مناسب وسيبقى صوتي مرتفعا اينما كنت لمعرفة من تسبب بانفحار 4آب واحقاق الحق".واضاف: "البريء لا يخاف من التحقيق وها هم المسؤولون والسياسيون الذين بحقهم مذكرات توقيف بشأن ملف تفجير المرفأ يتنقلون بشكلٍ طبيعي والقانون يجب ان يطبق على الجميع وليس على ناس وناس".من جهته اكد بو صعب "اننا مستمرون في تحركاتنا والتعبير عن آرائنا وليقم الجميع بمهامه ولكل حادث حديث".