أمن وقضاء
18 آذار 2022 - 17:32
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توقيف مطلوبين اثنين على حاجز للجيش في رياق

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توقيف مطلوبين اثنين على حاجز للجيش في رياق
Lebanon News
أوقف حاجز لفوج التدخل السادس في الجيش اللبناني في رياق مطلوبين اثنين: أحدهما سوري والثاني لبناني، ولكنهما حاولا الهروب من كمين فوج التدخل السادس، إلا إن قوة الجيش أوقفتهما.

وتخلل عملية التوقيف إطلاق رصاص في الهواء، بحسب الوكالة الوطنية للاعلام.
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