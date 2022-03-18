أمن وقضاء
18 آذار 2022 - 17:32
18/03/2022 17:32:30
توقيف مطلوبين اثنين على حاجز للجيش في رياق
توقيف مطلوبين اثنين على حاجز للجيش في رياق
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LBCI News Lebanon
أوقف حاجز لفوج التدخل السادس في الجيش اللبناني في رياق مطلوبين اثنين: أحدهما سوري والثاني لبناني، ولكنهما حاولا الهروب من كمين فوج التدخل السادس، إلا إن قوة الجيش أوقفتهما.
وتخلل عملية التوقيف إطلاق رصاص في الهواء، بحسب الوكالة الوطنية للاعلام.
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