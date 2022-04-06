أمن وقضاء
06 نيسان 2022 - 08:49
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محاضر ضبط في حق أصحاب مولدات

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محاضر ضبط في حق أصحاب مولدات
Lebanon News
نظمت مديرية حماية المستهلك عددا من محاضر الضبط في حق اصحاب المولدات الكهربائية الخاصة لعدم التزامهم التسعيرة الرسمية للكيلوواط الصادرة عن وزارة الطاقة والمياه، ولعدم استكمال تركيب العدادات، عملا بقرار وزير الاقتصاد والتجارة، فكانت حصيلة الجولات لليوم 15 محضرا في الجنوب و 3 محاضر في عكار والضنيه و 6 محاضر في بعلبك و 3 محاضر في بيروت وجبل لبنان".
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وأكدت الوزارة "استمرارها بالتشدد في ضبط المخالفات في مختلف القطاعات، من سلامة الغذاء الى احتكار المواد الغذائية والمحروقات مرورا بالتلاعب بأسعار السلع، اضافة الى قطاع المولدات الكهربائية، واحالتها امام القضاء المختص". 
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