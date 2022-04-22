شقيقان شديدا الخطورة.. وشعبة المعلومات تلقي القبض عليهما

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أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي أنه بعد حصول عدة عمليات سلب بقوة السلاح ونشل وإطلاق نار على عدد من المواطنين والأجانب ضمن محافظة بيروت، من قبل عصابة مجهولة الهوية مسلّحة تنفّذ عملياتها على متن دراجة آلية، وقد نتج عنها إصابة عدد من الضحايا بطلق ناري وترويع المواطنين خلال هذه العمليات، باشرت القطعات المختصة في شعبة المعلومات إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف هوية المنفذين وتوقيفهم، ونتيجة الجهود الحثيثة والاستقصاءات والتحريات المكثفة، توصّلت الى تحديد هويتهما، وهما الشقيقان:* م. م. (مواليد عام 1987، لبناني)* ع. م. (مواليد عام 1989، لبناني)من أصحاب السوابق الجرمية بقضايا السرقة والسلب والنشل، ويعتبران من الخطرين كونهما مسلحين بصورة دائمة ويتنقلان بطريقة حذرة.ولفتت المديرية في بيان ان الأوامر أعطيت للعمل على تحديد مكان تواجدهما وتوقيفهما بما أمكن من السرعة.وقالت في بيان: بتاريخ 14-4-2022، وبعد عملية مراقبة دقيقة، تمكنت القوة الخاصة التابعة لشعبة المعلومات من رصدهما في محلة غاليري سمعان، فعملت على نصب كمين محكم في المحلة أسفر عن توقيفهما، بعد محاولتهما مقاومة القوة تمكّنت من السيطرة عليهما.وبتفتيشهما، ضبط بحوزتهما مسدس حربي وكمية من مادة الكوكايين وقوارص حديدية.وبالتحقيق معهما، اعترفا بإقدامهما على تنفيذ أكثر من /20/ عملية نشل وسلب، وأكثر من /5/ عمليات سرقة دراجات آلية بقوة السلاح وإطلاق النار واصابة الضحايا في بعض العمليات، وذلك في مناطق مختلفة من محافظة بيروت من بينها: عين المريسة، المنارة، رأس بيروت، الحمرا والرملة البيضاء.وبحسب البيان فقد أجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المختص، بناء على إشارة القضاء.