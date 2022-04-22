أمن وقضاء
22 نيسان 2022 - 07:54
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الجيش: توقيف مطلوب في صيدا

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الجيش: توقيف مطلوب في صيدا
Lebanon News

أوقفت دورية من مديرية المخابرات في مدينة صيدا الفلسطيني السوري (أ.ح) وذلك لإقدامه بتاريخ 3/4/ 2022 على قتل الفلسطيني (م.س) بإطلاق النار عليه داخل مخيم عين الحلوة. 

وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.
     
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