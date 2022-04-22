أمن وقضاء
22 نيسان 2022 - 07:54
22/04/2022 07:54:23
الجيش: توقيف مطلوب في صيدا
الجيش: توقيف مطلوب في صيدا
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LBCI News Lebanon
أوقفت دورية من مديرية المخابرات في مدينة صيدا الفلسطيني السوري (أ.ح) وذلك لإقدامه بتاريخ 3/4/ 2022 على قتل الفلسطيني (م.س) بإطلاق النار عليه داخل مخيم عين الحلوة.
وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.
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الجيش: توقيف م
طلوب في صيدا
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