أمن وقضاء 22 نيسان 2022 - 07:54 22/04/2022 07:54:23 الجيش: توقيف مطلوب في صيدا

الجيش: توقيف مطلوب في صيدا

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LBCI News Lebanon



أوقفت دورية من مديرية المخابرات في مدينة صيدا الفلسطيني السوري (أ.ح) وذلك لإقدامه بتاريخ 3/4/ 2022 على قتل الفلسطيني (م.س) بإطلاق النار عليه داخل مخيم عين الحلوة.



وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.

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