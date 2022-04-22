أمن وقضاء 22 نيسان 2022 - 08:57 22/04/2022 08:57:13 قطع السير عند أوتوستراد صور صيدا...والسبب مطلق النار في اشكال الصرفند

قطع السير عند أوتوستراد صيدا صور...والسبب مطلق النار في اشكال الصرفند

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LBCI News Lebanon

أقدم شبان على قطع السير عند اوتوستراد الصرفند بالسواتر الترابية احتجاجًا على توقيف القوى الأمنية مطلق النار خلال الاشكال الذي حصل قبل أيام عدة في محيط مجمع الوادي. الإعلان

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