أمن وقضاء
22 نيسان 2022 - 08:57
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قطع السير عند أوتوستراد صور صيدا...والسبب مطلق النار في اشكال الصرفند

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قطع السير عند أوتوستراد صور صيدا...والسبب مطلق النار في اشكال الصرفند
Lebanon News
أقدم شبان على قطع السير عند اوتوستراد الصرفند بالسواتر الترابية احتجاجًا على توقيف القوى الأمنية مطلق النار خلال الاشكال الذي حصل قبل أيام عدة في محيط مجمع الوادي.
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