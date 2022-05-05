إحباط عملية تهريب كمية من حشيشة الكيف إلى دولة أوروبية

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في إطار العمل الذي يقوم به مكتب مكافحة المخدرات المركزي في وحدة الشرطة القضائية لمكافحة عمليات تهريب المخدرات في قوى الأمن الداخلي، توافرت معلومات لهذا المكتب عن محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة مخبأة بطريقة إحترافية ومموهة داخل لوحة خشبية مزخرفة إلى إحدى الدول الأوروبية.وبتاريخ ٢٧-٤-٢٠٢٢، ونتيجة الإستقصاءات والتحريات المكثفة، توصلت عناصر المكتب إلى تحديد مكان وجود الطرد وذلك في إحدى شركات البريد، حيث تم ضبطه.وبتفتيشه، عثر في داخله على ٥ كلغ. من مادّة حشيشة الكيف.وعلى الأثر، وبعد التنسيق مع مكتب مكافحة المخدرات الإقليمي في زحلة، ألقي القبض على أحد المتورطين في العملية، ويدعى:- ث. ج. (مواليد عام ٢٠٠٠، سوري) الذي تبين أنه مرسل الطرد.والتحقيق جار بإشراف القضاء المختص، ولا يزال العمل مستمرًا لتوقيف جميع المتورطين.