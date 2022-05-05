قائد الجيش يلتقي وفدا من أهالي ضحايا مركب طرابلس: مستمرون بأعمال البحث والتحقيق سلك مساره القانوني

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أكّد قائد الجيش العماد جوزاف عون أن فاجعة غرق المركب في طرابلس أصابت الجميع، لافتا إلى أن الضحايا هم أبناء الوطن أي أبناء المؤسسة العسكرية، وشدد على أن التحقيق سلك مساره القانوني منذ اللحظة الأولى للحادثة الأليمة، وسُيستكمل بكلّ شفافية وحياد.وأشار قائد الجيش، خلال لقائه وفداً من أهالي ضحايا المركب الذي غرق قبالة طرابلس بينهم عدد من الناجين، إلى أن العلاقة بين الجيش وأبناء طرابلس متينة، ولا يمكن لأي كان أن يشوهّها لأي أهداف، داعياً أهالي الضحايا إلى عدم السماح باستغلال هذه القضية.وأكّد لهم أن الجيش مستمر بأعمال البحث، وأن القيادة تواصلت مع الدول الصديقة التي تمتلك القدرات الخاصة بانتشال المركب وأرسلت لها كل المعلومات والمستندات اللازمة، وقد أبدت اهتمامها بهذه القضية الإنسانية، على أمل أن تتجاوب سريعاً.وعرض الوفد من جهته مصابهم بفقدان ذويهم، مشيرين إلى أنّ سوء الأحوال الاقتصادية هي التي تدفعهم إلى خيار الهروب بحراً.وجدد الاهالي ثقتهم بالمؤسسة العسكرية وحكمتها في معالجة هذا الملف، مناشدين الاستمرار بأعمال البحث للعثور على باقي الأشخاص المفقودين.