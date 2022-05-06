قوى الأمن: وفاة مواطن بإطلاق نار في العبدة بسبب قضية ثأرية وتوقيف أحد المتورطين

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بتاريخ 8-5-2021، وفي بلدة العبدة - عكار، أقدم مجهولان يستقلان سيارة نوع "مرسيدس" لون أبيض على إطلاق النار من أسلحة حربية باتجاه المواطن (س. ح. من مواليد عام 1986) فأصيب في بطنه ورجله ونقل إلى المستشفى حيث فارق الحياة متأثرًا بجراحه، فيما توارى مطلقا النار عن الأنظار.وعلى أثر ذلك، باشرت القطعات المختصة في شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الميدانية والإستعلامية لكشف الملابسات وتحديد هويتي المتورطين، وتوقيفهما.وبنتيجة الإستقصاءات والتحريات المكثفة، تمكنت الشعبة من كشف الجناة، وأحدهما يدعى:- ق. ط. (مواليد عام 2003، لبناني)كما أن بتاريخ 25-4-2022، وبنتيجة المتابعة والرصد وعمليات المراقبة التي استمرت قرابة 11 شهرًا، نصبت إحدى دوريات الشعبة كمينًا محكمًا في محلة المنية - عيون السمك أدى إلى توقيف (ق. ط.) المذكور.وبالتحقيق معه، إعترف بما نسب إليه لجهة قيامه بالإشتراك مع شخص آخر بإطلاق النار من سلاح حربي باتجاه الضحية، بسبب قضية ثأرية.وقد أجري المقتضى القانوني بحقه وأودع المرجع المعني، بناء على إشارة القضاء المختص، والعمل مستمر لتوقيف المتورط الثاني.