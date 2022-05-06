فوج اطفاء بيروت: ازالة عمود انارة بعد سقوطه على الطريق العام في منطقة الروشة

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أعلنت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت أنه وللمرة الثانية خلال أيام قليلة تكررت حادثة سقوط عمود انارة وهذه المرة في منطقة الروشة حيث سقط عمود انارة على الطريق العام جراء وضع يافطات واعلانات واسلاك كهربائية عليه بطريقة غير قانونية، مشيرةً الى أنه لولا تدخل العناية الالهية لكانت الاضرار تخطت الماديات وطالت أرواح المواطنين وهددت سلامة المشاة والسيارات المارة في المكان.وأوضحت أن رجال فوج الاطفاء عملوا على قطع السير في المكان وفصل التيار الكهربائي عن العمود ونقله من وسط الطريق الى مكان آمن لعدم عرقلة حركة السير في المحلة.كما كلّف محافظ بيروت القاضي مروان عبود مصلحة المؤسسات المصنفة في بلدية بيروت بتسطير محاضر ضبط بحق المسؤولين عن وضع تلك اليافطات والاعلانات بالاضافة الى أصحاب المبنى الذي استعمل عمود الانارة لتمرير الكابل الكهربائي بشكل غير قانوني.من ناحية أخرى، عمل رجال فوج الاطفاء ليل أمس على إسعاف فتاة تبلغ من العمر 19 عاماً تدعى م.م ، الى مستشفى المقاصد جراء اصابتها في حادث سير وقع في منطقة كورنيش المزرعه بعد ما انحرفت السيارة التي كانت تقودها من نوع هوندا CRV، واصطدمت بعمود الانارة في وسط الطريق مما تسبب باضرار جسيمة لحقت بالسيارة وأدت الى انشطارها الى قسمين اضافة الى الاضرار المادية التي طالت في المكان .