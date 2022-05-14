عملية انتشار واسعة للجيش في مدينة زحلة وقضائها عشية الانتخابات

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LBCI News Lebanon

ينفذ فوج التدخل السادس في الجيش اللبناني، استعدادا للانتخابات النيابية التي ستجري يوم غد الأحد، عملية انتشار واسعة في مدينة زحلة وقضائها، بحسب توجيهات قيادة الجيش اللبناني، من أجل إنجاح هذه العملية وضمان الاستقرار وعدم السماح بالاخلال بالأمن.