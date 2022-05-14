الجيش ينتشر في قضاء بعبدا عشية الإنتخابات

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LBCI News Lebanon

قامت القوى الأمنية والجيش بعملية إنتشار واسعة في قضاء بعبدا أمام مراكز الإقتراع في القرى والبلدات كافة، حفاظًا على الأمن والإستقرار وحسن سير العملية الإنتخابية يوم غد وعدم السماح بالإخلال بالأمن.