أمن وقضاء
14 أيار 2022 - 12:22
14/05/2022 12:22:20
الجيش ينتشر في قضاء بعبدا عشية الإنتخابات
الجيش ينتشر في قضاء بعبدا عشية الإنتخابات
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LBCI News Lebanon
قامت القوى الأمنية والجيش بعملية إنتشار واسعة في قضاء بعبدا أمام مراكز الإقتراع في القرى والبلدات كافة، حفاظًا على الأمن والإستقرار وحسن سير العملية الإنتخابية يوم غد وعدم السماح بالإخلال بالأمن.
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