أمن وقضاء
14 أيار 2022 - 16:03
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مولوي: 80 ألف عنصر أمن لحماية الانتخابات ومن أجل لبنان أدعو الجميع لعدم المقاطعة

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مولوي: 80 ألف عنصر أمن لحماية الانتخابات ومن أجل لبنان أدعو الجميع لعدم المقاطعة
Lebanon News
أكد وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي أن "الأجهزة الأمنية جاهزة لتأمين الانتخابات، وهناك 80 ألف عنصر أمن لحماية الانتخابات غدا، لافتاً الى أن نتائج الانتخابات ستعلن في أقرب وقت ممكن".

وشدد مولوي في حديث لقناة "الحدث" على ان "الاقتراع هو واجب وحق والمقاطعة لا تفيد لبنان ولا تفيد اي طرف ولا اي جهة". 
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وقال: "من أجل لبنان أدعو الجميع لعدم مقاطعة الانتخابات".

ودعا اللبنانيين الى التصويت بكثافة، وتوجه الى الناخبين السُنة بالدعوة لاختيار أفضل من يمثلهم.

ولفت الى ان "العروبة هي هوية لبنان، والدول العربية تقف إلى جانب لبنان وليس الى جانب أي طائفة".
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