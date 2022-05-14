أمن وقضاء
14 أيار 2022 - 16:16
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وفاة شاب غرقا في البياضة الناقورة

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وفاة شاب غرقا في البياضة الناقورة
Lebanon News
عملت فرق الإنقاذ البحري في الدفاع المدني وبمساعدة عدد من الشبان، على إنقاذ بعض الشبان الذين كانوا يمارسون هواية السباحة في منطقة البياضة في الناقورة، الا ان شابا بينهم، يبلغ من العمر 22 عاما قد فارق الحياة، قبل وصوله الى المستشفى.
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