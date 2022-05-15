أمن وقضاء
15 أيار 2022 - 12:50
15/05/2022 12:50:57
جريح في حادث سير على أوتوستراد المنية
جريح في حادث سير على أوتوستراد المنية
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LBCI News Lebanon
أعلنت غرفة عمليات جهاز إسعاف سبل السلام في المنية في بيان عن وقوع حادث سير بين سيارتين على أوتوستراد المنية الدولي قرب مطعم أبو شاكر ونتج عنه إصابة.
وعمل فريق إسعاف سبل السلام على إسعاف ونقل المصاب إلى مستشفى الخير.
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