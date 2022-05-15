أمن وقضاء
15 أيار 2022 - 12:50
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جريح في حادث سير على أوتوستراد المنية

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جريح في حادث سير على أوتوستراد المنية
Lebanon News
أعلنت غرفة عمليات جهاز إسعاف سبل السلام في المنية في بيان عن وقوع حادث سير بين سيارتين على أوتوستراد المنية الدولي قرب مطعم أبو شاكر ونتج عنه إصابة.

وعمل فريق إسعاف سبل السلام على إسعاف ونقل المصاب إلى مستشفى الخير. 
 
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