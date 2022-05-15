جريح في حادث سير على أوتوستراد المنية

أعلنت غرفة عمليات جهاز إسعاف سبل السلام في المنية في بيان عن وقوع حادث سير بين سيارتين على أوتوستراد المنية الدولي قرب مطعم أبو شاكر ونتج عنه إصابة.وعمل فريق إسعاف سبل السلام على إسعاف ونقل المصاب إلى مستشفى الخير.