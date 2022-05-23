أمن وقضاء
23 أيار 2022 - 16:29
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الجيش: توقيف مروج عملة مزورة في مدينة النبطية

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الجيش: توقيف مروج عملة مزورة في مدينة النبطية
Lebanon News
أوقفت دورية من مديرية المخابرات في مدينة النبطية- الجنوب المواطن (أ.ش.)، لإقدامه على ترويج عملة مزورة، وقد ضبط بحوزته مبلغ مالي مزور قيمته 42.400.000 من فئة المئة الف ليرة لبنانية. سلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.
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