توضيح من قوى الأمن حول ما حصل في مخفر جزين

ماذا جاء فيه؟

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LBCI News Lebanon

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة أن مواقع التواصل الإجتماعي تداولت صورا ومقطع فيديو بعنوان "عتداء وحشي على سبعيني داخل مخفر جزين وعناصر المخفر عاجزون على حمايته".



وأوضحت هذه المديرية أنه على "إثر حصول شجار لأسباب عائلية بين شابين وعمهما في بلدة كفرحونة وادعاء العم ضد أولاد أخيه، نظم عناصر المخفر تحقيقاً بالواقعة، وبعد أن أفهم الطرفان مضمون إشارة القضاء المختص القاضية بتركهم بموجب سندات إقامة، ولقاء توقيعهم على تعهد بعدم تعرض أي منهم للآخر، ولدى مغادرتهم المخفر، حصل تلاسن بينهم عند مدخل المخفر، فأقدم شقيق المدعى عليهما الذي كان متواجداً خارج المخفر بالاعتداء بالضرب على المدعي بمساعدة شقيقه، فتدخلت العناصر وعملت على فض الإشكال داخل المخفر وأعادت فتح التحقيق بالحادث وأوقف كل من المدعى عليهما وشقيقهما، وذلك بناء على إشارة مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية".