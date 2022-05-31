سرقا مبالغ مالية ومصاغا ذهبية من أحد المنازل في عاليه وشعبة المعلومات كشفت هويتهما وأوقفتهما

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بتاريخ 25-5-2022، أقدم مجهولون على الدخول بواسطة الكسر والخلع إلى شقة مواطن في محلة عاليه الحي الغربي، وسرقوا من داخلها مبلغ وقدره 5,000$، ومصاغًا ذهبيًا بقيمة حوالى 2,350$.وعلى أثر ذلك، باشرت القطعات المختصة في شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الميدانية والإستعلامية في موقع حصول الجريمة.وبنتيجة الإستقصاءات والتحريات التي قامت بها، توصلت إلى تحديد هوية السارقين، وهما:- م. ع. ب. (مواليد عام 1974، لبناني) وهو من أصحاب السوابق الجرمية بقضايا السرقة- ع. أ. س. (مواليد عام 1991، مكتوم القيد)وبتاريخ 26-5-2022، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت دوريات الشعبة من توقيفهما بالتزامن في منطقة عاليه، وضبطت بحوزتهما مبلغ مالي عبارة عن $900. وبتفتيش منزلهما عثرت على كمية من المسروقات.كما أنه وبالتحقيق معهما، إعترفا بما نسب إليهما، وأنهما قاما ببيع المجوهرات المسروقة إلى إحدى المحلات المعدة لشراء المجوهرات في عاليه وتقاسما المبلغ. وقد تم استدعاء صاحب المحل واستماع إفادته.وأجري المقتضى القانوني بحقهما وأودعا مع المضبوطات المرجع المختص، بناء على إشارة القضاء.