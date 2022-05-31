وزير الداخلية لنظيره الكويتي: حريصون على أمن واستقرار الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي

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أكد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام المولوي، في اتصال هاتفي مع نظيره النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح، أن التحقيقات جارية في قضية محاولة تهريب حبوب الكبتاغون إلى دولة الكويت للوصول إلى كل تفاصيل العملية بعد ضبط كمية المخدرات وتوقيف عدد من المتورطين.ولفت المولوي إلى أهمية التعاون القائم بين وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية اللبنانية وقطاع الأمن الجنائي الادارة العامة لمكافحة المخدرات في وزارة الداخلية الكويتية.وأعرب عن حرصه على ضمان أمن واستقرار دولة الكويت وسائر دول مجلس التعاون الخليجي، مجددا التأكيد أن الأجهزة الأمنية اللبنانية تقوم بجهود جبارة لمنع تصدير الأذى إلى أشقائنا.وشكر الصباح من جهته المولوي للمجهود الأمني الذي تقوم به وزارة الداخلية اللبنانية والأجهزة الأمنية، حفاظا على أمن المجتمعات العربية كافة.