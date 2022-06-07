حاول دهس عناصر قوى الأمن...مروّج مخدّرات ينشط في الجنوب بقبضة شعبة المعلومات (صورة)

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توافرت معلومات لشعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي حول قيام مجهول بترويج المخدرات في مناطق الجنوب.وتوصّلت الشعبة الى تحديد هويته ويدعى:ح. ز. د. (مواليد عام 1986، لبناني)بناء عليه، أعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكان تواجده ومراقبته تمهيداً لتوقيفه.بتاريخ 4-6-2022، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من نصب كمين محكم في محلة العباسية – صور أسفر عن توقيفه على متن سيارة نوع "تويوتا" لون اسود، رغم محاولته الفرار ودهس عناصر الدورية.وبتفتيشه والسيارة، تم ضبط كمية من حشيشة الكيف موضبة ومعدّة للترويج ومبلغ مالي.بالتحقيق معه، اعترف بقيامه بترويج المخدرات لعدد كبير من الزبائن في العديد من مناطق الجنوب.أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء.