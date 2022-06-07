أمن وقضاء
07 حزيران 2022 - 05:36
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قوى الامن: توقيف شخصين بتهريب مخدرات مخبأة داخل خزانة من الخشب عبر احدى شركات الشحن

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قوى الامن: توقيف شخصين بتهريب مخدرات مخبأة داخل خزانة من الخشب عبر احدى شركات الشحن
Lebanon News
في إطار العمل الذي تقوم به عناصر مكتب مكافحة المخدرات المركزي في وحدة الشرطة القضائية، لمكافحة عمليات تهريب المواد المخدرة، توافرت معلومات لديها حول تخطيط أشخاص للقيام بعملية تهريب كمية من المخدرات مخبأة في داخل خزانة من الخشب، سيتم إرسالها عبر إحدى شركات الشحن إلى إحدى الدول الأوروبية. 
 
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بنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، تم تحديد هوية مشتبه فيهما من المهربين، وهما:
- ش. غ. (من مواليد عام 1965، لبناني)
- م. ح. (من مواليد عام 1968 سوري)
 
بعد عمليات رصد ومتابعة حثيثة، تم توقيف الشخصين المذكورين، بتاريخ 23-5-2022، في محلة طريق المطار، وضبط بحوزتهما الخزانة الخشبية. وبعد تفتيشها، عثر في داخلها على كمية /13,25/ كلغ. من مادة حشيشة الكيف، مخبأة بحرفية عالية.
 
التحقيق مستمر بإشراف القضاء المختص.
 
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