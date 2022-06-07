سارق مبلغ من المال من منزل في الجميزة في قبضة قوى الأمن

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أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة أنه بتاريخ 5-6-2022، توافرت معلومات لفصيلة الجميزة في وحدة شرطة بيروت عن مكان وجود مشتبه فيه بجرم سرقة مبلغ تقدر قيمته بحوالى 13،000$ و40 مليون ل.ل. من داخل أحد المنازل في محلة الجميزة.وعلى الأثر، قامت دورية من الفصيلة بدهم المكان وعملت على توقيفه في محلة غزير، ويدعى: ع. ن. (مواليد عام 1989، سوري). وبتفتيش مكان إقامته في الكسليك، تم ضبط جواز سفر عراقي.وبالتحقيق معه، إعترف بإقدامه على عملية السرقة، وأنه أنفق الأموال المسروقة في لعب الميسر.وقد تعرف عليه المدعي، واتخذ في حقه صفة الإدعاء الشخصي.وأودع الموقوف مفرزة بيروت القضائية في وحدة الشرطة القضائية للتوسع في التحقيق معه، بناء على إشارة القضاء المختص.