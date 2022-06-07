أمن وقضاء
07 حزيران 2022 - 11:15
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إخماد حريق داخل مستودع لتخزين مستحضرات التجميل في أدونيس - كسروان

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إخماد حريق داخل مستودع لتخزين مستحضرات التجميل في أدونيس - كسروان
Lebanon News
أخمدت فرق الإطفاء في الدفاع المدني حريقًا إندلع عصر اليوم داخل مستودع لتخزين مستحضرات التجميل، يقع في الطبقة السفلية في مبنى سكني في أدونيس - كسروان.

واقتصرت الأضرار على الماديات.
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