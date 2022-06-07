أمن وقضاء
07 حزيران 2022 - 11:15
07/06/2022 11:15:32
إخماد حريق داخل مستودع لتخزين مستحضرات التجميل في أدونيس - كسروان
إخماد حريق داخل مستودع لتخزين مستحضرات التجميل في أدونيس - كسروان
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LBCI News Lebanon
أخمدت فرق الإطفاء في الدفاع المدني حريقًا إندلع عصر اليوم داخل مستودع لتخزين مستحضرات التجميل، يقع في الطبقة السفلية في مبنى سكني في أدونيس - كسروان.
واقتصرت الأضرار على الماديات.
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