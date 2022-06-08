أمن وقضاء 08 حزيران 2022 - 04:26 08/06/2022 04:26:51 الجيش الاسرائيلي اطلق الرصاص على مواطنين يقطفون العكوب بالقرب من الخط الازرق في المزارع

الجيش الاسرائيلي اطلق الرصاص على مواطنين يقطفون العكوب بالقرب من الخط الازرق في المزارع

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LBCI News Lebanon

قامت قوات الجيش الاسرائيلي في محلة بركة بعثائيل قبالة مركز رويسات العلم المحتل في مزارع شبعا، أثناء قيام بعض المواطنين بقطف العكوب ولدى اقترابهم من الخط الازرق بإطلاق نحو 40 رصاصة عليهم لترهيبهم، من دون وقوع اي اصابات. الإعلان

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