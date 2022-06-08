أمن وقضاء
08 حزيران 2022 - 06:55
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القاضية غادة عون أمام المجلس التأديبي...

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Lebanon News
مَثُلت اليوم النائبة العامة الإستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون أمام المجلس التأديبي، على خلفية تصاريحها في الخارج.

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