أمن وقضاء
08 حزيران 2022 - 07:49
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سرقا حوالى ١٤٠٠٠ دولار أميركي من داخل أحد المنازل... وهذا ما حصل

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سرقا حوالى ١٤٠٠٠ دولار أميركي من داخل أحد المنازل... وهذا ما حصل
Lebanon News
ادّعى أحد المواطنين بتاريخ 27/5/2022، لدى مخفر كفرمشكي في وحدة الدرك الإقليمي ضدّ كلّ من "ر. ع." (مواليد عام 1999، سوري الجنسيّة) و"ر. ج." (مواليد عام 1970، لبنانيّة الجنسيّة) بجرم سرقة مبالغ ماليّة من منزله. وقد أفاد المدّعي بأن الأوّل قد أقدم على تكرار عملية السرقة، في أوقات سابقة، من داخل منزله، وقدّر قيمة المسروقات بحوالي 6،000 دولار أميركي، وأنّ الثانية أيضًا قد سرقت حوالي 8،000 دولار أميركي.
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وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات التّي قام بها عناصر المخفر، تم تحديد مكان تواجد "ر. ع." حيث جرى توقيفه.

وباستماعه، اعترف بما نُسب إليه وصرّح أنّها ليست المرّة الأولى التي يسرق فيها من منزل المدّعي.

وقد أجري المقتضى القانوني بحقه بناء على إشارة القضاء المختصّ، والعمل جارٍ لتوقيف "ر. ج."، بحسب ما أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة في بلاغ.
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