أمن وقضاء
09 حزيران 2022 - 01:22
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اسرائيل تقوم بعمليات تفتيش عند السياج التقني خراج ميس الجبل

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اسرائيل تقوم بعمليات تفتيش عند السياج التقني خراج ميس الجبل
Lebanon News
اجتازت قوة مشاة اسرائيلية مؤلفة من حوالى الـ 20 عنصرا ودبابة ميركافا، السياج التقني عند كروم الشراقي خراج بلدة ميس الجبل - قضاء مرجعيون، بحسب الوكالة الوطنية للاعلام.

وهي تقوم بعمليات تفتيش ومسح من دون خرق الخط الازرق.
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