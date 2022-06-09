اسرائيل تقوم بعمليات تفتيش عند السياج التقني خراج ميس الجبل

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LBCI News Lebanon

اجتازت قوة مشاة اسرائيلية مؤلفة من حوالى الـ 20 عنصرا ودبابة ميركافا، السياج التقني عند كروم الشراقي خراج بلدة ميس الجبل - قضاء مرجعيون، بحسب الوكالة الوطنية للاعلام.



وهي تقوم بعمليات تفتيش ومسح من دون خرق الخط الازرق.