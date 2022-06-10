فصيلة تفتيشات المطار ضبطت اموالا مزورة مع مسافر الى تركيا

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LBCI News Lebanon

تمكنت فصيلة التفتيشات في قوى الأمن الداخلي في المطار من ضبط كمية من الأموال المزورة قدرت بما يقارب مئة الف دولار مع لبناني كان يحاول تهريبها الى تركيا صباح اليوم.



وقد اوقفته فصيلة الضابطة العدلية، بناء لاشارة القضاء المختص.