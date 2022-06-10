أمن وقضاء
10 حزيران 2022 - 06:33
10/06/2022 06:33:07
فصيلة تفتيشات المطار ضبطت اموالا مزورة مع مسافر الى تركيا
فصيلة تفتيشات المطار ضبطت اموالا مزورة مع مسافر الى تركيا
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LBCI News Lebanon
تمكنت فصيلة التفتيشات في قوى الأمن الداخلي في المطار من ضبط كمية من الأموال المزورة قدرت بما يقارب مئة الف دولار مع لبناني كان يحاول تهريبها الى تركيا صباح اليوم.
وقد اوقفته فصيلة الضابطة العدلية، بناء لاشارة القضاء المختص.
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