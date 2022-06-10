حريق في خراج سفينة القيطع في عكار

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اندلع اليوم حريق في الأشجار الحرجية القريبة من بساتين الزيتون في خراج بلدة سفينة القيطع - عكار.ووصلت الى الموقع سيارات اطفاء من مركزي الدفاع المدني في ببنين -العبدة وبرقايل. وبوشرت عمليات اهماد النار بالتعاون مع الاهالي.وتتمدد رقعة النار بسرعة في أشجار السرو والسنديان والاراضي العشبية. ويجري العمل بالتعاون مع مصلحة الزراعة في محافظة عكار لتأمين المياه لسيارات الاطفاء لتسهيل وتسريع عمليات مكافحة النيران.وناشد الأهالي الجهات المعنية والبلديات المجاورة "المساهمة في اطفاء الحريق قبل تمدده وسط ارتفاع درجات الحرارة والرياح الناشطة التي تضرب المنطقة".